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Росстат: более половины россиян занимались самолечением

51% россиян занимались самолечением, 12% россиян консультировались у медицинских работников вне больниц и медучреждений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Росстатом.

Как сообщает ТАСС, чуть более трети респондентов, объясняя причины, по которым они не пошли к врачу, указали, что работа медорганизации их не удовлетворяет, 23,8% сослались на нехватку времени, а 21,7% признались, что не рассчитывают на эффективное лечение в медучреждениях.

Почти 15% опрошенных россиян заявили, что необходимое лечение можно получить только на платной основе, 3,4% указали, что не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи.

Более 2% россиян в возрасте старше 15 лет, нуждающихся в медицинской помощи, обращались за помощью к народным целителям, гомеопатам и экстрасенсам вместо врачей, следует из данных Росстата. При этом женщины обращались к альтернативной медицине чаще мужчин (2,4% и 1,8% соответственно).