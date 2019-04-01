В России и мире

Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time

Свежий выпуск американского журнала Time посвящен российскому президенту Владимиру Путину. На обложке он стоит, опираясь руками на земной шар. На континентах, таких как Южная Америка, Африка и Европа, разбросаны указатели с красными звездами.

«Еще один план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы. Взгляд изнутри на его разрастающуюся империю из государств, существующих вне международных правовых норм», — гласит подзаголовок на обложке. Словосочетание «еще один» выделено курсивом. Таким образом редакция проиллюстрировала, как российские власти смогли построить сеть международных контактов на разных континентах мира.

Обложка сделана для текста журналиста Time Саймона Шустера (Simon Shuster). В нем он в том числе утверждает, что деятельность официальной Москвы простирается от основных зон конфликтов, таких как Венесуэла, Ливия и Сирия, до Африки, в такие страны, как Судан. «В результате у России вновь появилась готовность, даже стремление участвовать в войнах и развивать режимы везде, где Москва видит шанс заявить о себе», — пишет он.

Как отмечает «Лента.Ру», журнал не первый раз выносит президента РФ на обложку. В последнее время его изображали вместе с президентом США Дональдом Трампом в связи с расследованием возможных связей предвыборного штаба Трампа с властями России.