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Сегодня профессиональный праздник отмечают следователи МВД России

Сегодня отмечают День образования органов предварительного следствия в системе МВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области. День образования органов предварительного следствия ведомства берет свое начало с 6 апреля 1963 года, с момента передачи производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка СССР, позднее МВД СССР.

В ведомстве отметили, что ежегодно более половины всех возбуждаемых уголовных дел расследуются органами предварительного следствия, при этом каждое раскрытое преступление - это результат слаженного взаимодействия следователя с оперативными службами и экспертными подразделениями ведомства.

В 2018 году следователями органов внутренних дел раскрыто более 400 тыс. преступлений, из которых более 150 тыс. относятся к категориям тяжких и особо тяжких. Общая сумма возмещённого ущерба превысила 46,5 млрд рублей.

В ведомстве добавили, что особое внимание уделяется противодействию организованным формам наркопреступности, расширяется арсенал средств и методов доказывания вины наркодельцов, в том числе при организации сбыта с использованием Интернет-ресурсов, виртуальных счетов электронных платёжных систем.

В связи с тем, что более половины преступлений, совершённых с использованием информационно - телекоммуникационных технологий - это мошенничества, следователи МВД России оптимизировали информационное взаимодействие с банковскими организациями, операторами сотовой связи.

Большое внимание уделяется преступлениям в сфере долевого строительства, расследование которых требует проведения трудоёмких строительно-технических, финансово-экономических экспертиз, направленных на установление размера неправомерно использованных или похищенных средств. Так в 2018 году к уголовной ответственности привлечено 214 лиц, возглавлявших строительные и иные организации, умышленно не выполнивших взятых на себя обязательств.

Проводится активная работа в финансово-кредитной сфере.

По заявлениям Банка России и «Агентства по страхованию вкладов» возбуждено в 2,5 раза больше уголовных дел, чем за предыдущий год, в 1,5 раза увеличилось количество дел, направленных в суд.

В настоящее время принимаются меры, направленные на усиление контроля расследования экономических преступлений, связанных с деятельностью предпринимателей. В спектре повышенного внимания - обоснованность возбуждения дел, избрание меры пресечения и других мер процессуального принуждения, своевременность проведения следственных действий, оправданность продления сроков содержания под стражей и следствия.