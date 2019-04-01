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Минкульт предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры РФ предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры. Об этом пишет «РБК». Ограничение на продажу алкоголя в учреждениях культуры ущемляет права граждан, считает Минкультуры. Оно предлагает изменить закон, который сейчас разрешает торговлю спиртным только в театрах, концертных залах и парках.

Источник: pixabay.com

Ограничение на продажу алкоголя в учреждениях культуры ущемляет права граждан, считает Минкультуры. Оно предлагает изменить закон, который сейчас разрешает торговлю спиртным только в театрах, концертных залах и парках

Минкультуры подготовило поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Сейчас закон разрешает продавать спиртные напитки только в концертных и театральных залах, а также в парках. В подготовленных поправках Минкультуры предлагает ​отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры». Норма будет распространяться на все учреждения культуры, уточнили РБК в пресс-службе министерства.

Существующее ограничение по продаже алкоголя ущемляет права организаций культуры и посещающих их граждан, указывают авторы законопроекта в сводном отчете. Фактически министерство предлагает вернуть старую норму: до 2016 года продавать алкоголь можно было в любых организациях культуры, но затем эти возможности ограничили. Действующие ограничения необоснованны и их необходимо устранить, сообщил РБК представитель Минкультуры.

Деятельность в области культуры - это довольно широкое понятие, не конкретизированное в законодательстве, поскольку в мире на сегодня не существует единого определения того, что такое сама культура, отмечает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Соответственно, под местами, где осуществляется деятельность в области культуры, можно понимать любые места, связанные с культурной деятельностью, добавляет юрист.

Ранее против продажи алкоголя в учреждениях культуры резко выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она обратила внимание на проблему в мае прошлого года после инцидента в Третьяковской галерее, когда нетрезвый посетитель нанес ущерб картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван»: мужчина признался, что перед этим выпил водки в буфете музея, и картина его возмутила. «Почему в наших музеях торгуют водкой и коньяком? … На каком основании в музеях, очагах культуры, можно распивать спиртные напитки?» - заявляла Матвиенко после инцидента. Из разъяснений Минкультуры тогда не было понятно, могло ли кафе в здании галереи торговать алкоголем.