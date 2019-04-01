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Певец Сергей Лазарев определил своего главного соперника на Евровидении

Сергей Лазарев, который представит Россию на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение», назвал своего главного соперника на песенном конкурсе. Об этом пишет информационное агентство «Росбалт».

«Главный мой соперник - это я сам в 2016 году», - заявил Лазарев, сообщает «Звезда».

Певец добавил, что совсем не волнуется перед «соревнованием», а подготовку начал за несколько месяцев. Подготовительные мероприятия он также совмещает с гастрольным туром.

Лазарев представит Россию на «Евровидении» с песней «Scream».