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Дмитрий Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию РФ

Глава правительства России Дмитрий Медведев считает, что изменения в Конституции страны в целом возможны, если они не касаются фундаментальных положений прав и свобод граждан и политической системы страны. Об этом пишет интернет-портал «Известия».

Источник: Известия

В настоящий же момент в корректировке Основного закона нет необходимости, заявил он в субботу, 6 апреля. Так премьер-министр отреагировал на просьбу журналистов на форуме «Национальные проекты - этап «Реализация» прокомментировать предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства, что потребует внесения изменений в Конституцию, сообщает РИА «Новости».

«Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Основного закона, не нужны. Конституция - инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны», - заявил Медведев.

«В то же время общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. Это совершенно нормально», - добавил глава правительства.

По его мнению, возможные изменения в Конституции должны обязательно предварительно обсуждаться. «Любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти», — считает Медведев.

Ранее 6 апреля в интервью, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, Володин высказался в пользу участия Госдумы в консультациях при назначении членов правительства России. По его словам, «это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию». Сейчас палата участвует в формировании кабмина лишь в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства.