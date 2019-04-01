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Спелеологи нашли в Германии гигантскую пещеру, которой миллионы лет

В Рейнских сланцевых горах обнаружена гигантская пещерная система, которой миллионы лет, рассказал «Интерфаксу» руководитель кружка спелеологов Клутерхёле AKKH Штефан Фогт.

Находка сделана в районе коммуны Энгельскирхен в 40 км от Кёльна, пещере уже дали название - Виндлох.

Специалистам удалось пройти на глубину примерно в один километр, в сторону от основной пещеры расходятся коридоры, длина которых пока неизвестна. Во время первого спуска исследовательская группа двигалась по коридорам около двух с половиной часов и не обнаружила тупика.

Примечательным стало и то, что проходы оказались свободными от препятствий. В некоторых местах ширина коридора составляет более 10 метров в высоту и до 5 метров в ширину, в пещерах есть сталактиты и кораллы.

«Мы нашли ее около 10 лет назад, но тогда мы не смогли туда спуститься, расщелина была шириной в 5 см. Бургомистр дал нам разрешение расширить шахту, что мы и сделали», - сказал Ш.Фогт.

Длина пещеры неизвестна, но она точно больше километра, самая крупная пещера в этом районе - Клутерхёле - простирается под землей почти на шесть километров.

По словам собеседника агентства, участники кружка - профессиональные спелеологи, они сотрудничают с геологической службой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, поэтому могут сказать наверняка - возраст пещеры составляет миллионы лет.

Земля Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ насчитывает больше всего известных гротов и пещер. Как и большая часть из них, пещера Виндлох будет закрыта для посещения, но в Энгельскирхене есть пещера Аггерталь длиной чуть больше километра, ее посещать можно.