Apple решила экономить на камерах для iPhone

Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone, пишут журналисты издания PhoneArena, которые ссылаются на данные аналитиков Cowen. Исследования экспертов показали, что американская корпорация использует наиболее бюджетные камеры в своих смартфонах.
Согласно данным исследования, камеры в моделях iPhone XS Max и iPhone XS стоят приблизительно 34,5 доллара. А вот в модели смартфона Samsung Galaxy S10 камера стоит примерно 44 доллара, сообщает nation-news.ru.
Получается, что ведущие китайские корпорации по производству телефонов более успешны в установке параметров качества компонентов в своих разработках.
Корпорация Apple также планирует отказаться от сервиса iTunes. Об этом 6 апреля сообщил портал Ferra со ссылкой на iOS-разработчика Стива Троутон-Смита.
По его словам, сервис стал неудобным для пользователей, поскольку он включает в себя весьма разнородный контент, в котором трудно ориентироваться. Кроме того, по его словам, причиной отказа от iTunes может послужить и анонс Apple TV+. Компания намерена переместить все фильмы и шоу в приложения для Apple TV, а для других категорий контента разработать отдельные приложения.