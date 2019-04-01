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ЦБ сообщил о технических проблемах в Системе быстрых платежей

Банк России проинформировал граждан о технических проблемах при операциях в Системе быстрых платежей. Как пишет ТАСС, об этом говорится в воскресенье на сайте регулятора.

«Банк России информирует, что 7 апреля с 06:40 наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов.

«О полном восстановлении работы сервисов Системы быстрых платежей будет сообщено дополнительно», - добавили в ЦБ.

Разработанная ЦБ Система быстрых платежей запущена с 28 февраля для всех клиентов банков-участников. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Следующим этапом развития системы будет запуск во второй половине 2019 года платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг.