В России и мире

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

В частности, банкам будет запрещено говорить о застрахованности продукта, в случае если он не является депозитом этого банка. Также при выдаче кредитов клиентам нужно будет обязательно сообщить о всех возможных рисках.

В НФА подчеркнули, что подобные меры помогут в борьбе с мисселингом, когда клиенту под видом одной услуги продают другую.

Отмечается, что предложенную инициативу уже одобрили опрошенные «Известиями» банки.