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В Петербурге женщину в ее квартире убило фонтаном кипятка из лопнувшей трубы под окном

Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге один человек погиб, еще один пострадал при прорыве магистральной трубы у аварийного дома 49/1 по 2-ой Комсомольской улице. По словам очевидцев в соцсетях, фонтан кипятка выбил окно на первом этаже. В квартире находились два человека, пишет «Деловой Петербург».

Женщина от полученных ожогов скончалась на месте, а ее 30-летний сын попал в больницу. «Жильцов дома эвакуировали. На первом этаже - бассейн с кипятком. Дом должны были расселять еще сто лет назад, держится на соплях», - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Вконтакте. «В Красносельском районе, у нас, за зиму несколько раз и за неделю уже второй раз (прорвало трубу - ред.)», - отмечает Евгений. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, их разместили в ближайшей школе

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного ГУП «ТЭК СПб» в 02.55. У дома 49/1 по 2-ой Комсомольской улице прорвало трубопровод горячего водоснабжения диаметром 219 мм. На место оперативно выехала ремонтно-восстановительная бригада, дефект локализовали 03.45. «На потребителях восстановительные работы не отразятся - здания переведены на резервную схему теплоснабжения. Горячее водоснабжение подается в полном объеме. По нормативам на устранение подобного технологического отводится 8 часов», - сообщили в компании.