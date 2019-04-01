В России и мире

Познер назвал способ объединить россиян

Телеведущий Владимир Познер заявил, что россияне могли бы объединиться вокруг правды. Об этом он заявил во время выступления, сообщает «РБК».

«Объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», - отметил Познер.



При этом телеведущий считает, что национальной идеи в стране нет. Он добавил, что ее нет и во многих других государствах, в том числе во Франции и Великобритании. В то же время Познер признал, что в США есть подобная идея, которая заключается во всеобщем равенстве и в том, что каждый может стать тем, кем захочет. Однако в настоящее время она «гораздо менее сильна, чем она была когда-то».