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В Госдуме предложили штрафовать организаторов за допуск несовершеннолетних на концерты «18+»

08.04.2019 10:49|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы Анатолий Выборный предложил ввести штрафы для организаторов концертов категории «18+», если они будут допускать на концерты несовершеннолетних, передает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это предложение также поддержал Молодежный парламент при Госдуме.

Выборный сказал, что в настоящее время существует проблема, связанная с отсутствием прямой обязанности организатора концерта не пускать на мероприятия лиц младшего возраста.

Штрафы за допуск несовершеннолетних подростков на концерты «18+» могут обойтись организаторам в 50-100 тыс. рублей, подчеркнул депутат.

«На первом этапе можно было бы ограничиться достаточно лояльными штрафами для того, чтобы заработал сам правовой механизм. Это от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц», - заявил он.

Также депутат добавил, что этот вопрос будет прорабатываться на базе Минкульта или на площадке Госдумы.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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