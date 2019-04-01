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В Магаданской области бушует самый крупный лесной пожар в России

Самый крупный лесной пожар в России бушует в Магаданской области, его площадь превышает 4 тысячи га. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в МОГБУ «Авиалесоохрана».

«Самый крупный лесной пожар в России бушует сейчас в нашем регионе. Это более 90% от площади всех контролируемых горящих лесных участков в стране. Площадь возгорания более 4 тысячи га, его распространению препятствуют естественные водные и снежные преграды, угрозы населенным пунктам нет. Возгорание произошло 6 апреля на территории Северо-Эвенского городского округа в 30 км от поселка Северо-Эвенск», - рассказали в МОГБУ «Авиалесоохрана».

Территория, охваченная пожаром, является зоной контроля Омсукчанского лесничества, в зону контроля она выделена из-за своей труднодоступности. Тушение данного пожара не производится, готовится решение о ЧС для его закрытия, потому что затраты на тушение будут в несколько раз больше, чем ущерб от него.

На 7 апреля в России действовало еще шесть лесных пожаров: в Амурской области три пожара на землях лесного фонда на площади 160 га, в Хабаровском крае один пожар на землях лесного фонда на площади 50 га, в Забайкальском крае один пожар на землях лесного фонда на площади 20 га, в Республике Бурятия один пожар на землях лесного фонда на площади менее 1 га.