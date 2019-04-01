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В Следственном комитете появится награда для юных героев

В Следственном комитете Российской Федерации будет учреждена медаль «За высокую гражданственность», которая будет вручаться несовершеннолетним лицам, совершившим гражданские и мужественные поступки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Ранее представители движения «За безопасность» обратились к президенту России Владимиру Путину и председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой увековечить память 16-летнего Ивана Крапивина, который получил смертельное ранение, спасая мать от пьяного соседа. В результате Иван Крапивин указом главы государства награжден орденом Мужества (посмертно).

«Мы предлагали учредить специальную награду имени Вани Крапивина, настоящего героя, который ценой жизни спас мать от пьяного соседа. К сожалению, из-за ряда юридических проволочек государственной награды «Медаль Ивана Крапивина» учредить не получается, но очень хорошо, что в нашей стране появится ведомственная награда для юных героев, которая, думаю, негласно будет носить имя Вани», - заявил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.