В России и мире

Путин: Мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета

Интернет должен оставаться свободным, а для противодействия появляющимся угрозам важен диалог с сообществом сети. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям 10-го Российского форума по управлению интернетом, открывающегося в понедельник. Приветствие зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», - заявил российский лидер.

«При этом важно эффективно противодействовать рискам и вызовам киберпреступности, распространению контента, нарушающего закон, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства», - считает он. «Здесь особую роль играет позиция самого интернет-сообщества, его открытость и готовность к конструктивному диалогу», - подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что 7 апреля 1994 года был официально зарегистрирован национальный домен .ru для Российской Федерации и поблагодарил «всех, кто вложил свой труд, талант, энтузиазм в создание и становление Рунета».