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Россияне могут сделать бесплатные прививки от кори до 1 октября

Россияне, не делавшие прививки против кори или не имеющие сведений о них, могут пройти вакцинацию по месту жительства до 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Сделать прививки против кори в медицинской организации по месту жительства в период с 1 апреля по 1 октября может любой гражданин Российской Федерации, не болевший корью, не получивший прививки против кори ранее в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и не имеющий сведений о прививках против кори», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Роспотребнадзор напоминает, что корь - вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Источником инфекции является больной человек. Восприимчивость к кори высокая, заражаются практически все незащищенные лица, имевшие даже кратковременный контакт с больным. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек.

«Осложнения наступают у каждого 15-го заболевшего корью. Могут развиться воспаления уха (отиты), придаточных пазух носа (гаймориты), легких (пневмонии), а также воспаление мозговых оболочек (энцефалиты), приводящие к необратимому повреждению головного мозга. Возможны эпилептические припадки, поражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха и другие. Бывают и летальные исходы заболевания, - говорится в сообщении.

Специфического лечения против кори не существует. Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация.