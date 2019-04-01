В России и мире

Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет

Минпросвещения разработало проект приказа, который определяет порядок социально-психологического тестирования школьников и студентов колледжей на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя, сообщает «Интерфакс».

В проекте нового документа прямо уточняется, что тестирование проводится среди учеников в возрасте от 13 лет, начиная с 7 класса. Сейчас нижняя планка возраста для тестирования не указана.

Также предусмотрено, что тест может проводиться в электронном виде, в том числе дистанционно, а его результаты - храниться на электронных носителях без указания имени ученика.

Текст документа размещен для общественного обсуждения на сайте, где размещаются проекты нормативных правовых актов. Новый порядок тестирования в целом соответствует действующему документу, принятому «старым» Минобрнауки в 2014 году. Документ разработан из-за разделения в прошлом году единого образовательного ведомства на два: школы, детские сады и среднее профессиональное образование отошли к созданному в мае Минпросвщения, в связи с этим понадобилась разработка нового приказа, говорится в пояснительной записке к документу.

Социально-психологическое тестирование школьников и студентов колледжей в России проводится с 2014 года, главная его цель - выявить склонность подростков к употреблению наркотиков и других психотропных веществ, алкоголя, табака.

Тестирование проводит комиссия, набранная из числа преподавателей учебного заведения. Участие в нем добровольное и строго анонимное. За учащихся младше 15 лет письменное согласие на прохождение теста дают родители или законные представители, а после 15 лет такой документ подписывает сам участник. Общаться во время выполнения теста школьникам и студентам нельзя, но прервать тестирование можно в любой момент.

Результаты тестов обрабатывают региональные власти и выясняют, с каким классом, курсом, школой или средним профессиональным учреждением нужно активнее заняться профилактикой.

С 2018 года предусмотрено ежегодное тестирование.