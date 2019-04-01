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В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

По словам координатора проекта ОНФ «Равные возможности - детям», зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, предельно допустимые нагрузки на ребенка нужно ограничить санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Сегодня учащимся не хватает времени на освоение всего материала, предусмотренного образовательными стандартами. Поэтому школьникам приходится заниматься во внеурочное время, что негативно сказывается на здоровье.

Подсчитано, что учащийся начальной школы вместе с дополнительными кружками и секциями тратит на учебу 47 часов в неделю, что превышает 40-часовую рабочую неделю взрослого человека.

Духанина отметила, что ОНФ попросит Роспотребнадзор разработать нормы нагрузки для детей.