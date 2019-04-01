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Путин сделал заявление после встречи с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом реализацию контрактов по поставкам зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», передает РИА «Новости».

«Речь также шла и о других текущих и перспективных проектах в рамках военно-технического сотрудничества», — заявил Владимир Путин.

Кроме того, Путин рассказал, что Россия и Турция будут вести работу по либерализации визового режима.

«Мы ценим то внимание, которое турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию россиян, и намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей», — добавил он.

Как отмечает «Газета.Ру», президент также добавил, что обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе.