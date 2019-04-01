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Россиянка годами прятала детей в захламленной квартире и кормила отходами

Подмосковные органы опеки забрали четырех детей у жительницы Мытищ, которая многие годы скрывала их от государства и растила в захламленной квартире в полной изоляции от внешнего мира. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольгу Федосееву.

С жалобой в полицию обратилась консьержка подъезда, которая вместе с соседями заметила, что ребята — три мальчика и старшая девочка — с декабря не появлялись на улице. Прибывшие на место полицейские обнаружили детей прячущимися в шкафах. Их речевые навыки были слабо развиты, они выражались односложно, были грязными, плохо пахли, никогда не ходили в школу, детский сад или поликлинику. Все они не привиты.

«Со слов детей, они не мылись никогда, не знают, что такое вода. Дети запущены очень сильно, как нам сказали психологи, в развитии отстают. Младшему ребенку на вид около трех лет. Психологи определили, что он по развитию своему на год и три [месяца]. У них очень плохо развита даже речь. Такое впечатление, что со старшей девочкой когда-то общались взрослые, и она застыла на развитии пяти лет, когда плавающие звуки и невнятная речь. И она этому научила других детей», — сказала Ольга Федосеева. В органах опеки предположили, что старшая сестра занималась воспитанием братьев, потому что мальчики были сильно привязаны к ней.

В квартире царила антисанитария, под ногами валялся мусор и грязные игрушки, спальных мест не было, обои были оборваны, мебель разваливалась, сантехника находилась в ужасном состоянии, а в коридоре стояли несколько детских горшков с экскрементами. Из еды в доме был только заплесневелый хлеб.

В момент прихода полицейских в помещении находилась бабушка. По словам детей, она кормила семью продуктами с помойки, иногда находила тухлую еду и долго ее варила. Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила каналу, что ребята почти не знакомы с продуктами питания, сначала соглашались есть только хлеб, запивая его водой.

Как отмечает «Лента.Ру», из четырех детей свидетельство о рождении есть только у восьмилетней девочки. Три мальчика помладше были рождены в этой же квартире, с родами помогала бабушка. Их точный возраст неизвестен. Позднее выяснилось, что 32-летняя мать — москвичка Инесса Кузнецова — не стала оформлять документы на трех детей, потому что боялась, что их заберут. Саму женщину сотрудники полиции нашли в состоянии сильного опьянения. Дети рассказали представителям опеки, что мать и бабушка иногда собирались на кухне и пили водку с лимонадом.

Двоих старших мальчиков и девочку поместили в социально-реабилитационном центре. Самого младшего, которому, предположительно, еще нет двух лет, отправили в детский дом. Позднее двоих детей взяли во временную семью.

В отношении родительницы возбуждено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (статья 156 УК). В рамках дела будет проведена ДНК-экспертиза для подтверждения родства. Несовершеннолетним сделают все необходимые документы, после чего будет решаться вопрос о возможности вернуть их матери.

«Если мама готова поменять образ жизни и доказать в суде, что это ее дети, и в принципе готова предоставить все аргументы, что она может дальше содержать детей и заботиться о них, то, конечно, опека будет рассматривать вариант воссоединения семьи», — добавила Мишонова.