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МВД предлагает скорректировать правила освобождения от уголовной ответственности за незначительное преступление

МВД предлагает скорректировать правила освобождения от уголовной ответственности за незначительное преступление. Ведомство приступило к разработке законопроекта, который запретит вторично прекращать дело на человека, который вновь нарушил закон, сообщает юридический портал ligazakon.ru

В 2016 году по инициативе Верховного суда России были приняты масштабные поправки в Уголовный кодекс. Введены гуманные правила: человек, впервые совершивший нетяжкое преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности. Но для этого он должен признать вину и возместить ущерб. Тогда подсудимый сможет продолжить жизнь как бы с чистого листа: не был, не состоял, не привлекался. А для того, чтобы человек крепче запомнил урок, ему назначат судебный штраф, то есть наказание будет. Кроме того, такое основание не считается реабилитирующим, то есть гражданин не оправдан, вина за ним признана.

По данным Верховного суда России, за год по данной процедуре было прекращено более 30 тысяч дел. Сторонники принятых подходов не раз заявляли, что одна из целей - не ставить клеймо судимости на случайно оступившегося человека.



Однако в МВД обратили внимание на небольшую правовую коллизию: изначально предполагалось, что шанс оставить биографию чистой будет даваться только один раз. Это особо подчеркивалось и в ходе обсуждения проекта, и потом, когда закон был принят. Но если дело человека прекратили, то формально он считается несудимым, и оказалось, что к нему и во второй раз можно применить гуманные правила. Так, получается, цепочка «украл-покаялся-отпущен» может продолжаться бесконечно?



«Данный критерий позволяет применять институт освобождения от уголовной ответственности в отношении лиц, которые, с точки зрения криминологии, относятся к числу злостных правонарушителей, а не лиц, заслуживающих снисхождения и способных доказать свое исправление, - утверждают в МВД. - Особую актуальность данный вопрос приобретает применительно к статье 76.1 УК, в которой предусмотрено безусловное освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности и выполнивших требования, указанные в данной статье».

По данным МВД, в судебной практике уже встречаются решения, которыми освобождение от уголовной ответственности лиц, ранее неоднократно освобождавшихся от уголовной ответственности, признается правомерным. Поэтому ведомство начало подготовку проекта поправок в УК. Предлагаемые изменения исключат освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям лиц, которые ранее были освобождены по этим же основаниям.



Многие эксперты отметили, что, прежде чем оценивать предложение, надо прочитать текст проекта, так как все зависит от конкретных формулировок. Пока ведомство опубликовало только официальное уведомление о начале работы над инициативой. С тем, что принятые правила не должны быть лазейкой для смягчения участи злостных нарушителей, спорить трудно, полагают эксперты.