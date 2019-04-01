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Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня

Досрочные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня, заявил в своем обращении к казахстанцам в эфире республиканских телеканалов Касым-Жомарт Токаев, пишет портал nur.kz.

Напомним, 19 марта первый президент Нурсултан Назарбаев обратился с заявлением, что покидает свой пост. Он мотивировал это тем, что в этом году исполняется 30 лет, как он находится «на самом высоком посту».

«Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана», - сказал Назарбаев.

При этом он сообщил, что останется председателем Совета безопасности, главой партии «Нур Отан», членом Конституционного совета, а также напомнил, что законами он наделен статусом Первого Президента – Елбасы, Лидера Нации.

Что касается преемника, то им, согласно конституционному законодательству, был назначен спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

«В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента, его полномочия переходят председателю сената до окончания выборного срока. Затем состоятся новые выборы нового президента. Председателем сената парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Токаев, вы его хорошо знаете», - подчеркнул первый президент.

На следующий день, 20 марта, на совместном заседании палат парламента Токаев принес присягу и официально вступил в должность президента. А на его место – спикером сената – была избрана дочь первого президента Дарига Назарбаева.