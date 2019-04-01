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В России и мире

Владимир Путин прибыл в Петербург

09.04.2019 13:44|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях форума «Арктика - территория диалога», пишет «Интерфакс».

Планируется, что сначала глава российского государства встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё, затем вместе с приглашёнными лидерами государств региона примет участие в пленарном заседании форума, а потом вернётся к общению в двустороннем формате: во вторник у В.Путина также запланированы встречи с премьером Норвегии Эрной Сульберг и премьером Швеции Стефаном Левеном.

Вечером все они и президент Исландии Гудни Йоханнессон, который также прибыл в Санкт-Петербург для участия в форуме, встретятся во время рабочего обеда.

Источник: Псковская Лента Новостей
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