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Владимир Путин прибыл в Петербург

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях форума «Арктика - территория диалога», пишет «Интерфакс».

Планируется, что сначала глава российского государства встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё, затем вместе с приглашёнными лидерами государств региона примет участие в пленарном заседании форума, а потом вернётся к общению в двустороннем формате: во вторник у В.Путина также запланированы встречи с премьером Норвегии Эрной Сульберг и премьером Швеции Стефаном Левеном.

Вечером все они и президент Исландии Гудни Йоханнессон, который также прибыл в Санкт-Петербург для участия в форуме, встретятся во время рабочего обеда.