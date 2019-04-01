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В России и мире

В России подорожала ипотека

09.04.2019 22:15|ПсковКомментариев: 0

Рост цен на жилье в России привел к тому, что граждане стали увеличивать сроки ипотечного кредитования, увеличивая тем самым и сумму переплаты, ради сокращения ежемесячного платежа. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Талан». 

Только в течение первого квартала 2019 года средний срок оформляемого в стране ипотечного кредита увеличился на 18 месяцев, до 17,8 года. Средний размер жилищного кредита, как подсчитали аналитики компании, вырос на 12 процентов, до 2,5 миллиона рублей.

Средняя ставка по выданным в первом квартале 2019 года ипотечным кредитам составила 9,92 процента. К началу четвертого квартала 2018-го показатель находился на уровне 9,05 процента.

«Первый квартал показал значительную коррекцию на рынке недвижимости. Клиенты адаптируются к выросшим ценам, увеличивая сроки и суммы кредитов, — отмечает Наталья Гарифуллина, директор по маркетингу «Талан». — В тоже время застройщики корректируют строительную активность, так, например, объем ввода за первый квартал сократился на 9 процентов по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составил 4,4 миллиона квадратных метров».

Эксперты рынка не исключают и дальнейшего удорожания ипотеки. В конце марта аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» выступили с прогнозом о том, что во втором квартале ставка по жилищным кредитам в России превысит 10 процентов годовых. В компании спрогнозировали также увеличение объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5-10 процентов в течение года.

Теги: #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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