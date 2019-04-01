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Путин завершил стихотворную дуэль с премьером Швеции шуткой про бандитов

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поправил переводчика, назвав его «бандитом», на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Российский лидер в своем обращении назвал шведских бизнесменов друзьями России, но переводчик заменил это слово на более нейтральное - партнеры. После замечания переводчик перевел фразу еще раз, но уже со словом «друзья», пишет «Деловой Петербург».

«Примерно пять миллиардов инвестиций со стороны шведских наших друзей - так и есть, наших друзей шведских - вложено в российскую экономику», - сказал Путин. После этого, согласно стенограмме Кремля, Путин обратился к переводчику: «Я сказал друзей, а он (переводчик - ред.) - "партнеры". Бандит», - пошутил Путин.

Российская сторона, подчеркнул Путин, считает инвесторов, и в частности, шведские компании, «именно как друзей». Также российский президент отметил, что в прошлом году товарооборот России и Швеции вырос более чем на 30% и выразил надежду увидеть шведских представителей на очередном Петербургском экономическом форуме.

Переговоры лидеров прошли после форума «Арктика - территория диалога». На этом мероприятии Левен, в шутку говоря об отношениях России и Швеции, процитировал строчки из «Медного всадника» Александра Пушкина. «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу», - сказал он. Путин на это отреагировал строками из пушкинской поэмы «Полтава». «Ура! Мы ломим, гнутся шведы», - сказал он. Российский лидер добавил, что эти стихи чаще всего вспоминают болельщики, когда они смотрят встречи спортивных сборных России и Швеции.

Ранее Путин в ходе заседания пригласил Швецию поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги, добавив, что шведская сборная радует своих и российских болельщиков. Стефан Лёвен не исключил, что в будущем шведская команда может начать выступать в КХЛ.