В России и мире

Голодец призывает брать пример со стран, удачно решивших вопрос продажи пива на стадионах

Вице-премьер Ольга Голодец считает, что при разработке изменений в законодательство РФ для разрешения продажи пива на стадионах надо учитывать зарубежную практику.

«Мы должны смотреть на страны, где удачное отношение к здоровью и культурно-массовым мероприятиям. Сегодня во всем мире тема пива на стадионах принята, и каждый раз, когда мы проводим международные соревнования, мы вынуждены менять законодательство РФ в целях проведения одного соревнования или события. Мы должны гармонизировать наше законодательство в отношении проведения публичных мероприятий с теми странами, которые показывают хорошее, здоровое отношение к алкоголю и здоровью граждан», - сказал О.Голодец в среду журналистам, пишет «Интерфакс».

«Если странам удается перешагнуть планку (продолжительности жизни) 80 лет, и при этом они разумно противодействуют алкоголю, то мы должны следовать этим стандартам», - добавила вице-премьер.