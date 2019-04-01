В России и мире

Представлена первая в мире фотография черной дыры

Фото: NSF

Ученые Европейской южной обсерватории представили первые фотографии горизонта событий черной дыры, находящейся в центре Млечного пути. О результатах работы, проделанной с помощью глобальной сети телескопов, названной Event Horizon Telescope, астрономы рассказали на пресс-конференции Европейской комиссии и Европейского исследовательского совета.

Исследователи получили изображение «тени» черной дыры - темной области на фоне видимого излучения, соответствующей горизонту событий. Этот объект располагается в созвездии Стрельца на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Он обозначается как Стрелец A* и является компактным радиоисточником.

В Event Horizon Telescope входят восемь обсерваторий по всему миру, которые, по словам астронома Майкла Бремера (Michael Bremer), все вместе действуют как один телескоп диаметром 10 тысяч километров. Это позволяет значительно увеличить разрешение получаемых снимков и уровень их детализации.