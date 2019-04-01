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«Яндекс» запустил сервис по поиску пропавших животных

«Яндекс» тестирует свой новый сервис для поиска животных-потеряшек. Проект запущен в партнерстве с крупным производителем корма для кошек и собак, сообщает «Фонтанка»

На сайте можно оставлять объявления о потерянных и найденных животных. Наличие фото и координат места обнаружения или потери обязательны. Также пользователь должен будет оставить свои контакты для связи.

Сервис отличает то, что после модерации опубликованное объявление будет показываться на сайтах «Яндекс» и в рекламе у тех пользователей, которые оказались в зоне потери или нахождения животного.

Пока что сайт работает в тестовом режиме только на территории Екатеринбурга, но в ближайшее время разработчики обещают запустить его и в других российских городах.