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Свыше 20% российских школьников сталкивались с оскорблениями со стороны учителей - исследование

Более 20% российских школьников признаются в том, что столкнулись с оскорблениями со стороны учителей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ОНФ «Равные возможности - детям», которые были представлены на Московском международном салоне образования, сообщает ИА «Москва».

«21% школьников признались в том, что их оскорбляли учителя. 26% школьников считают, что школа негативно повлияла на их самооценку», - говорится в материалах исследования.

Согласно результатам мониторинга, 44% детей считают, что у них есть талант и стараются развивать его, но им никто не помогает. 34% детей отмечают, что им не хватает глубоких знаний по предметам.

И родители, и школьники, принявшие участие в опросах, считают, что школы должны активно использовать технологии. Так, 47% школьников отметили, что им было бы интересно и заниматься на уроках с учителем, и выполнять задания на компьютере. 81% родителей заявили, что цифровые технологии «усилят обучение проектированию и исследованию».

Как уточнила в рамках выступления на салоне образования координатор ОНФ «Равные возможности - детям» Любовь Духанина, опросы среди детей проводятся регулярно и помогают взрослым обратить внимание на волнующие учащихся проблемы.