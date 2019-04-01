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На Филиппинах нашли останки древнего человека нового вида

На филиппинском острове Лузон археологи нашли останки не менее трех вымерших людей неизвестного ранее вида, который получил название Homo luzonensis, сообщает The Guardian.

В пещере Кальяо обнаружили семь зубов, две фаланги пальцев рук и ног и одну бедренную кость. Как предполагают археологи останки принадлежали двум взрослым и одному ребенку, жившим более 50 тысяч лет назад. Ученые предполагают, что Homo luzonensis были небольшого роста - менее 1,2 метра. Судить об этом позволяют размеры найденных зубов.

Исследователям предстоит выяснить, как представители открытого вида попали на остров Лузон и какие виды были их ближайшими родственниками, отмечает N+1. Примерно в то же время на острове Флорес в Индонезии жили представители других вымерших людей, Homo floresiensis. Антропологи нашли у обоих видов анатомические черты, похожие на те особенности, которыми обладали австралопитеки.

Последним новым открытым видом древних людей были «звездные люди» Homo naledi. Их останки нашли в 2013–2014 годах в пещере Восходящая звезда в Южной Африке.