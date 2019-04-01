В России и мире

В Госдуме призывают принять во внимание жалобы Лукашенко на то, что Россия «выкручивает руки» Белоруссии

Жалобы президента Белоруссии Александра Лукашенко на то, что Россия начинает «выкручивать руки», следует аккуратно изучить, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Соседей надо уважать. Надо очень аккуратно нашим чиновникам вести себя в отношении братьев. Конечно, некоторые вещи могут раздражать любого человека, любую страну, а тем более страну, которая считается союзником и действительно много делает в отношении этого союзничества», - сказал Л.Калашников.

В четверг стало известно, что А.Лукашенко распорядился поставить на ремонт нефтепроводы «в случае необходимости» в ответ на действия России, а также сравнил с санкциями ограничение поставок на российский рынок плодоовощной продукции и продовольствия из Белоруссии.

«У нас с Белоруссией союзное государство, нам нужно внимательно действовать в отношении каждого жеста нашего брата и соседа, так как он же нам не США», - заметил депутат. Но «и нашим белорусским друзьям следует уважать своих соседей», - добавил председатель комитета.

А.Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости, так как в России «обнаглели». «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», - заявил А.Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Смотрите также Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Поручение президента стало реакцией на ограничении поставок на российский рынок плодоовощной и продовольственной продукции из Белоруссии, которые А.Лукашенко сравнил с санкциями.