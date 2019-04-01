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В Госдуме оценили потери российской экономики в случае отсутствия интернета

Потери российской экономики в случае отсутствия интернета в стране только в течение суток могут составить 20 млрд рублей. Об этом заявил в четверг глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин при обсуждении во втором чтении законопроекта об обеспечении надежной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети, пишет ТАСС.

«Абсолютно независимая социологическая компания, которая мониторит интернет, оценила потери, которые понесет наша экономика от того, что один день интернет работать не будет, - сказал парламентарий. - Так вот, коллеги, эта оценка... 20 млрд рублей. А сегодня те средства, которые закладываются [на реализацию законопроекта о надежном Рунете], речь идет о порядка 20-30 млрд рублей всего на обеспечение стабильной работы [интернета в РФ] в случае воздействия таких угроз в целом», - подчеркнул он.

В этом контексте глава комитета поинтересовался, «можно ли сравнивать эти цифры с точки зрения тех рисков, которые несет экономика, особенно цифровая экономика?». «Безусловно, мы должны создать все условия, чтобы никаких сбоев у нас не было. Мне кажется, что те расходы, которые правительство несет, это не расходы, а инвестиции в будущее», - заключил он.

Согласно законопроекту о надежном Рунете, отвечать за «координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети Интернет» будет Роскомнадзор. Предусматривается, что в случае возникновения угроз стабильной работе интернета в России ведомство «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». При этом правительство будет определять виды угроз и меры по устранению. В том числе кабмин будет определять «случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний».

В случае окончательного одобрения закон должен вступить в силу с ноября 2019 года за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.