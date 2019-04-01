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«Почта России» завершила процедуру регистрации своей «дочки» в Китае

«Почта России» зарегистрировала в Китае свою 100%-ную дочернюю организацию, говорится в материалах компании, пишет «Интерфакс».

Компания «Эпэн Улиу Юсянь Гунсы» (ее английское наименование RP Logistics Co. Ltd) находится в городе Шэньчжэнь.

О создании «дочки» в Китае компания объявляла в прошлом году. Как говорил в связи с этим глава «Почты России» Николай Подгузов, открытие филиала в КНР позволит ускорить доставку посылок (более 90% покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах приходится на Китай). «Почта» объявляла конкурс на выбор компании для оказания юридических услуг по сопровождению проекта в Китае, победителем стало партнерство с ограниченной ответственностью «Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП».

«Почта России» - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно «Почта» принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.

По итогам 2018 года «Почта России» получила выручку от операционной деятельности в размере 190,3 млрд рублей (в том числе выручка от почтового бизнеса - 82,9 млрд рублей, от посылочного бизнеса - 56,9 млрд рублей). Чистая прибыль компании выросла по сравнению с 2017 годом в 3,5 раза и составила 2,7 млрд рублей.

«Почта России» сейчас находится в процессе преобразования из ФГУПа в акционерное общество со 100%-ным госучастием.