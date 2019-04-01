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В России запустят новую доступную ипотеку

Глава Минстроя России Владимир Якушев заявил, что параметры ипотечных кредитов, выдаваемых на строительство частных домов, планируется приблизить к стандартным программам для городских квартир. Об этом сообщает «Российская газета».

Источник: Коммерсантъ

Речь идет, в частности, о снижении ставок по кредитам на строительство домов и об увеличении срока действия таких программ. «Для строительства дома кредит должен быть таким же, как при ипотеке для квартир, чтобы граждане могли занимать средства на 20 лет», - сказал министр, отметив, что при действующих условиях кредитования россияне предпочитают оформлять на строительство потребительские займы со средним сроком 3 - 5 лет.

Как пишет «Лента.ру», Владимир Якушев отметил также, что ставку по ипотеке на строительство частных домов приблизят к ставке по жилищным кредитам на новостройки.

«При ипотеке в чистом виде, которая существует сегодня на квартиры, договор долевого участия служит залогом. При ипотеке на строительство дома залогом может быть земля. Но, как правило, ценность участка небольшая, особенно если нет сетей», - пояснил министр, говоря об основных сложностях, препятствующих распространению городских условий по ипотеке на загородный рынок.

Варианты решения такого рода проблем с залогом для внедрения доступной ипотеки на загородном рынке в настоящий момент обсуждаются с российскими банками, добавил Якушев.

В России уже действуют ипотечные программы на покупку загородной недвижимости, включая сегмент строящихся домов. Условия по ним уступают по комфортности для заемщика городским программам, это сказывается на спросе и создает проблемы участникам рынка, отмечают работающие с загородной недвижимостью компании.