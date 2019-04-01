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Детали первой в истории миссии к Луне рассекретили в России

Отчет о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», доставившей первый планетоход на поверхность естественного спутника Земли, оказался в распоряжении «Известий».

Документ из архивов «Российских космических систем», который хранился под грифом «Секретно», был подготовлен в 1972 году советскими инженерами. В нем рассказывается о деталях первой в истории миссии к Луне.

«Сразу после посадки произведен сеанс радиосвязи с передачей фототелевизионного панорамного изображения, позволившего произвести оценку местности в районе посадки, состояние трапов для схода «Лунохода-1» с перелетной ступени и произвести выбор направления движения на Луне», - говорится в документе.

Текст также содержит детальный анализ неполадок первого лунохода. Опыт его создания и эксплуатации позволил существенно продвинуться в развитии систем дистанционного управления самоходными станциями для исследования других планет.

«Этот документ - классический пример скрупулезной работы над ошибками, проходившей после любых летных испытаний аппаратуры, - заявил «Известиям» заместитель генерального директора РКС по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров.

По его словам, отчет позволяет понять, какими огромными усилиями, каким гигантским количеством проб и ошибок даются победы в космосе, а также прочувствовать великую космическую историю, где с правом на ошибку всегда соседствует обязанность ее устранить.