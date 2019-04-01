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Генпрокуратура назвала причину пожара в «Зимней вишне»

Следствие считает замыкание электропроводки причиной пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. Как пишет ТАСС, об этом сообщили журналистам в Генеральной прокуратуре РФ.

«Как полагает следствие, 25 марта 2018 года на 4-м этаже торгово-развлекательного центра “Зимняя вишня” в Кемерове возник пожар в результате замыкания электропроводки», - сообщили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что огонь быстро распространился по зданию, отделанному легковоспламеняющимися материалами.

В результате допущенных обвиняемыми нарушений правил пожарной безопасности тушение возгорания стало невозможным. Так, система пожаротушения не была подключена к сигнализации, из-за чего она не сработала во время пожара, а системы автоматического водяного и порошкового пожаротушения были в неисправном состоянии.

«Кроме того, лица в чьи обязанности входило открыть эвакуационные выходы, организовать вывод из опасного места людей, а также осуществлять их спасение, имея реальные возможности для этого, не предприняли необходимых действий», - сообщили в надзорном ведомстве.

Среди обвиняемых по данному делу проходит начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. В числе обвиняемых еще шесть человек: гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его сотрудник (инженер противопожарной системы, повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, технический директор компании - собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).