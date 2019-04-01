В России и мире

Роскомнадзор предупредил желающих бесплатно посмотреть

Роскомнадзор предупреждает россиян об опасности просмотра последнего сезона «Игры престолов», а также первых и последних серий других сезонов этого сериала, на ресурсах, обещающих бесплатный просмотр.

«Хотим вас предупредить: будьте очень осторожны и не переходите по сомнительным ссылкам, обещающим вам бесплатный просмотр. По данным исследования "Лаборатории Касперского", ссылки на "Игру престолов" чаще всего подвержены вирусному заражению. При этом самыми опасными являются первая и заключительная серии сезона», - говорится в сообщении на странице ведомства во «ВКонтакте».

Всего, по данным исследования, под прикрытием ссылок на "Игру престолов" могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.

«Чаще всего пользователи сталкиваются с троянцами (в трети случаев), с помощью которых у вас могут украсть конфиденциальную информацию, рекламным ПО (в 28% случаев) и загрузчиками (в 21% случаев)», - говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что безопасно посмотреть «Игру престолов», не подвергая себя риску, можно на сайтах платных онлайн-кинотеатров.

Популярный драматическая фэнтези-сага «Игра престолов» выходит на телеканале HBO. Основана на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Первая серия первого сезона вышла 17 апреля 2011 года. Премьера заключительного, восьмого, сезона, состоящего из шести эпизодов, запланирована на 14 апреля.