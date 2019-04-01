Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
Телефон прямого эфира 56-73-72
стань волонтером
Разум и чувства
25 лет
В собачьем «добре»
 
 
 
ещё В России и мире 01.04.2019 09:323 Зеленский удерживает лидерство на выборах президента Украины 12.04.2019 22:110 Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах 12.04.2019 21:130 Россиянин стал киллером из-за долга за ЖКХ 12.04.2019 20:072 Роскомнадзор предупредил желающих бесплатно посмотреть «Игру престолов» в интернете об опасности подцепить вирус 12.04.2019 14:320 Генпрокуратура назвала причину пожара в «Зимней вишне» 12.04.2019 11:340 Детали первой в истории миссии к Луне рассекретили в России
 
 
 
Самое популярное 11.04.2019 10:5214 В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч 10.04.2019 20:346 Псковичка стала главной героиней телепрограммы «Беременна в 16». ВИДЕО 09.04.2019 09:570 По тревоге подняли личный состав Псковского филиала Академии ФСИН России 09.04.2019 14:564 В псковских автобусах теперь можно оплачивать проезд банковской картой 09.04.2019 17:561 Появилось видео ограбления банкомата в Острове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Россиянин стал киллером из-за долга за ЖКХ

12.04.2019 21:13|ПсковКомментариев: 0

В Приморском крае завершено расследование убийства одного из местных жителей. Как установило следствие, исполнитель согласился на преступление в обмен на погашение своего долга за коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ по Приморскому краю.

По данным СК, убийство организовал 27-летний мужчина, который решил таким образом устранить мужа своей любовницы. Вторым исполнителем выступил знакомый заказчика - в качестве вознаграждения он согласился на оплату своих долгов за ЖКХ, сумма которых на момент преступления составляла 19 тысяч рублей.

Оба мужчины проследили за жертвой, перегородили путь его автомобилю, вынудили выйти из машины, избили и задушили ремнем, забрав из портмоне три тысячи рублей. «Скрывая следы преступления, обвиняемые перевезли тело убитого на его же автомобиле в безлюдное место (...) и сожгли автомобиль вместе с телом», — отмечается в сообщении СК.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам, поскольку на следующий день после убийства на останки случайно набрел собиратель кедровых орехов.

Сложности с оплатой коммунальных услуг время от времени становится не только сопутствующим обстоятельством, но и причиной тяжких преступлений. Так, в 2018 году вышедший из тюрьмы житель Саратовской области был задержан за убийство мужчины. Как выяснилось, бывший заключенный пришел проверить состояние квартиры своего сокамерника и выяснить, платит ли квартирант за ЖКХ. Узнав о накопленной задолженности, саратовчанин забил квартиросъемщика ногами, тот скончался в больнице.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове в ДТП с участием мотоциклиста погиб 6-летний ребенок. По вашему мнению, какие меры необходимо принять, чтобы избежать в будущем подобных трагедий?
В опросе приняло участие 1184 человека
12.04.2019, 22:110 Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах 12.04.2019, 21:580 Стало известно, кто из чиновников Кремля заработал больше всех в 2018 году 12.04.2019, 21:430 Новый выпуск альманаха «Псковский летописец» представят 29 апреля 12.04.2019, 21:430 Интерактив: Свалка в гдовском лесу
12.04.2019, 21:300 С июня самолет из Пскова в Сочи будет летать по вторникам и субботам 12.04.2019, 21:130 Россиянин стал киллером из-за долга за ЖКХ 12.04.2019, 20:560 Псковичей приглашают в субботу на встречу с художником Дмитрием Светличным 12.04.2019, 20:360 Центр малой авиации может  появиться в Великих Луках
12.04.2019, 20:310 На выходных будет закрыт для движения транспорта участок улицы Толстого в Великих Луках 12.04.2019, 20:072 Роскомнадзор предупредил желающих бесплатно посмотреть «Игру престолов» в интернете об опасности подцепить вирус 12.04.2019, 19:360 Пятеро школьников Псковской области отправятся на финал олимпиады «Умники и умницы» в Москву 12.04.2019, 19:154 Сенаторы от Псковской области отчитались о доходах за 2018 год
12.04.2019, 18:512 Доступность аптек, магазинов и банков на Запсковье проверили в рамках партпроекта «Единая страна - доступная среда» 12.04.2019, 18:280 На концерт Disko-мания приглашает Псковский колледж искусств 15 апреля 12.04.2019, 18:000 Фильм, фильм, фильм: в Театрально-концертной дирекции рассказали о региональной кинокухне 12.04.2019, 17:482 13 апреля в Псковской области воздух прогреется до +9 градусов
12.04.2019, 17:402 Открытый конкурс проектов музыки к Гимну Псковской области продлен до 1 июня 12.04.2019, 17:351 Фотоловушка Полистовского заповедника засняла рысь 12.04.2019, 17:222 Павел Волков назначен и.о. заместителя главы администрации города Пскова 12.04.2019, 17:190 «Акценты» Донецкого: Четвертак парламентаризма, новый ректор ПсковГУ и «Очень громкая премьера»
12.04.2019, 17:160 Областные власти и «Инициатива Псков» договорились о создании мастерских для инвалидов в Великих Луках 12.04.2019, 17:062 Весенние субботники проводят единороссы в районах Псковской области 12.04.2019, 16:570 Губернатор обсудил с главой Себежского района вопросы подготовки к памятным мероприятиям в поселке Идрица 12.04.2019, 16:500 Проблемы правового регулирования брачно-семейных отношений лиц, отбывающих наказание в ИК, обсудили в Пскове
12.04.2019, 16:410 КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ 12.04.2019, 16:322 Юлия Рощина избрана председателем совета ассоциации «Псковский фермер» 12.04.2019, 16:291 В Псковской области на 14% подорожало пшено 12.04.2019, 16:121 Торговый центр «Максимус» приглашает на ярмарку меда
12.04.2019, 15:590 Псковское пограничники пресекли ввоз 3400 пачек сигарет и 50 предметов, представляющих культурную ценность 12.04.2019, 15:520 Куда будет двигаться ПсковГУ с новым ректором? 12.04.2019, 15:430 Сотрудники УФСИН России из нескольких областей прошли обучение в Псковском филиале академии 12.04.2019, 15:281 Путин: Призыв в армию уйдет в прошлое
12.04.2019, 15:211 На Ганзе не будет шумных генераторов электричества 12.04.2019, 15:200 ВТБ упростил оформление онлайн-вкладов 12.04.2019, 15:180 «Дело Луначарского» с Антоном Ковальским. ВИДЕО 12.04.2019, 15:080 Пополнился список участников предварительного голосования «Единой России» по довыборам в Псковскую гордуму
12.04.2019, 15:070 В Великих Луках подросток задержан по подозрению в убийстве знакомого и поджоге его квартиры 12.04.2019, 15:024 4 тысячи гостей смогут одновременно расположиться в точках общепита на псковской Ганзе 12.04.2019, 14:530 Детей младше 18 пускаем на «Хеллбоя» только с родителями – в региональной киносети рассказали, как ограждают детей от «взрослого кино» 12.04.2019, 14:481 Профактив ПсковГУ обсудил с Ульяной Михайловой дальнейшее участие в оздоровительных профсоюзных программах
12.04.2019, 14:417 Инвестор отказался от намерений реконструировать дом на Некрасова, 12, под шахматный клуб 12.04.2019, 14:320 Генпрокуратура назвала причину пожара в «Зимней вишне» 12.04.2019, 14:202 Бесконтактно оплатить проезд можно в 10 псковских автобусах 12.04.2019, 14:124 Открытие молодежного лофта в кинотеатре «Октябрь» состоится в конце 2019 года
12.04.2019, 14:110 Успейте воспользоваться скидкой на молоко «Прасковья Молочкова» в «Магнитах» 12.04.2019, 14:089 Иван Цецерский: Мы сделали самое главное - застолбили территорию Степановского лужка под Народный парк 12.04.2019, 14:020 В Пскове прошел брейн-ринг по избирательному праву «Я - будущий избиратель» 12.04.2019, 13:531 Партпроект «Крепкая семья» дал старт месячнику здорового питания в школах Пскова
12.04.2019, 13:460 В Псковской области определили лучших в этом году учителя, воспитателя и мастера 12.04.2019, 13:440 Сотрудники Росреестра приняли участие в акции по сбору макулатуры 12.04.2019, 13:384 В год в кинотеатре «Октябрь» планируется проводить около 700 мероприятий - Антон Ковальский 12.04.2019, 13:3521 Иван Цецерский оценил уровень подготовки города Пскова к Ганзейским дням
12.04.2019, 13:2111 Въезд коням на территории праздничного пространства Ганзейских дней в Пскове будет запрещен 12.04.2019, 13:161 Александр Конашенков переизбран президентом ассоциации «Псковский фермер» на второй срок 12.04.2019, 13:060 Закон «О местном самоуправлении в Псковской области» предложено дополнить положениями о назначении старосты сельского населенного пункта 12.04.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Антоном Ковальским
12.04.2019, 13:000 В спортзале куньинского Центра внешкольной работы появились современные баскетбольные щиты 12.04.2019, 12:589 Максимально заретушировать неблагоустроенный сквер на Четырех углах планируют власти Пскова на Ганзейские дни 12.04.2019, 12:531 Городские автобусы могут пустить по улицам Ленина и Карла Маркса в Ганзейские дни 12.04.2019, 12:502 В псковской Кадастровой палате подвели итоги работы за первый квартал 2019 года
12.04.2019, 12:476 Масштабный ремонт дорог ждет Псков в мае-июне 12.04.2019, 12:450 Профсоюзные тимуровцы помогают псковским ветеранам и пенсионерам провести генеральную весеннюю уборку 12.04.2019, 12:414 Ганзейский знак планируется установить на набережной реки Псковы 12.04.2019, 12:370 В связи с дорожными работами будут закрыты для движения участки улиц Советской и Металлистов
12.04.2019, 12:312 Все официальные делегаты Ганзы будут размещены в Пскове с комфортом 12.04.2019, 12:280 Транспортные полицейские помогли гражданину Эстонии найти потерявшегося в Пскове пожилого отца 12.04.2019, 12:231 Экскурсию для младшеклассников Псковской школы-интерната провел клирик Свято-Троицкого собора 12.04.2019, 12:231 Увеличить число маршруток и рейсов поездов «Ласточка» из Петербурга в Псков планируется в Ганзейские дни
12.04.2019, 12:190 Мотошоу мирового уровня состоится на открытии нового ТЦ «Технодром» в Пскове 12.04.2019, 12:115 Иван Цецерский: Переживания по поводу Ганзы будут идти по нарастающей 12.04.2019, 12:071 Глава Бежаницкого района и директор «Водоканала» примут участие в праймериз «Единой России» 12.04.2019, 12:010 19 апреля в Великих Луках пройдет уникальная программа «Культура без границ»
12.04.2019, 11:580 Псковская область примет активное участие во всероссийском фестивале дворового футбола 12.04.2019, 11:441 Новые лечебные процедуры предлагает гостям санаторий «Хилово» 12.04.2019, 11:350 Судьбе кинотеатра «Октябрь» будет посвящена программа «Дело Луначарского» 12.04.2019, 11:340 Детали первой в истории миссии к Луне рассекретили в России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.