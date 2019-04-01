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Россиянин стал киллером из-за долга за ЖКХ

В Приморском крае завершено расследование убийства одного из местных жителей. Как установило следствие, исполнитель согласился на преступление в обмен на погашение своего долга за коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ по Приморскому краю.

По данным СК, убийство организовал 27-летний мужчина, который решил таким образом устранить мужа своей любовницы. Вторым исполнителем выступил знакомый заказчика - в качестве вознаграждения он согласился на оплату своих долгов за ЖКХ, сумма которых на момент преступления составляла 19 тысяч рублей.

Оба мужчины проследили за жертвой, перегородили путь его автомобилю, вынудили выйти из машины, избили и задушили ремнем, забрав из портмоне три тысячи рублей. «Скрывая следы преступления, обвиняемые перевезли тело убитого на его же автомобиле в безлюдное место (...) и сожгли автомобиль вместе с телом», — отмечается в сообщении СК.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам, поскольку на следующий день после убийства на останки случайно набрел собиратель кедровых орехов.

Сложности с оплатой коммунальных услуг время от времени становится не только сопутствующим обстоятельством, но и причиной тяжких преступлений. Так, в 2018 году вышедший из тюрьмы житель Саратовской области был задержан за убийство мужчины. Как выяснилось, бывший заключенный пришел проверить состояние квартиры своего сокамерника и выяснить, платит ли квартирант за ЖКХ. Узнав о накопленной задолженности, саратовчанин забил квартиросъемщика ногами, тот скончался в больнице.