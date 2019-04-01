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В России и мире

Самый большой в мире самолет впервые поднялся в воздух

13.04.2019 21:10|ПсковКомментариев: 0

Самый большой в мире самолет впервые поднялся в воздух. Первый полет состоялся в субботу, 13 апреля, передает «Пятый канал».

Полет судна Stratolaunch Model 351 проходил на юго-западе США. Размах крыльев рекордсмена 117 метров — больше, чем длина футбольного поля. Конструкция предусматривает сразу два фюзеляжа. Пробный вылет самолет проводил над пустыней Мохаве.

Очевидцы «тест-драйва» опубликовали в социальных сетях видеозапись и несколько фотографий белоснежного гиганта в небе.

О Stratolaunch Model 351 впервые заговорили в 2011 году. Самолет презентовался как «база воздушных запусков» многоразовых ракет.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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