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Самый большой в мире самолет впервые поднялся в воздух

Самый большой в мире самолет впервые поднялся в воздух. Первый полет состоялся в субботу, 13 апреля, передает «Пятый канал».

Полет судна Stratolaunch Model 351 проходил на юго-западе США. Размах крыльев рекордсмена 117 метров — больше, чем длина футбольного поля. Конструкция предусматривает сразу два фюзеляжа. Пробный вылет самолет проводил над пустыней Мохаве.

Очевидцы «тест-драйва» опубликовали в социальных сетях видеозапись и несколько фотографий белоснежного гиганта в небе.

О Stratolaunch Model 351 впервые заговорили в 2011 году. Самолет презентовался как «база воздушных запусков» многоразовых ракет.