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Акционеры Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Очередная попытка смещения Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook предпринята перед ежегодным собранием акционеров этой компании. Предложение обсудить данный вопрос в штаб-квартире Facebook 30 марта фигурирует в уведомлении, направленном в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США 12 апреля, сообщает ТАСС.

Телеканал CNBC в субботу обратил внимание на включение данного пункта в повестку заседания совета акционеров компании.

«Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг председательствует в совете [директоров] с 2012 года. Право владения акциями двойного класса предоставляет ему приблизительно 60% голосующих акций, оставляя совету даже при наличии одного независимого директора ограниченную возможность контроля над властными полномочиями Цукерберга. Мы убеждены, что данное обстоятельство ослабляет руководство Facebook и [функцию] надзора за его правлением», - говорится в уведомлении.

«Генеральный директор, который одновременно председательствует [в совете директоров] может оказывать чрезмерно сильное влияние на совет и его повестку, ослабляя контроль над правлением. Разграничение постов председателя и гендиректора смягчает [остроту] такого конфликта [интересов], а избрание независимого председателя обеспечивает четкое разделение полномочий между генеральным директором и остальными членами совета», - поясняется в документе.

В нем напоминается, что подобная идея выносилась на рассмотрение Facebook неоднократно. Так, в 2017 году предложение набрало 51% поданных голосов, если не учитывать голоса 13 членов руководства и совета директоров компании. Отказ оставить Цукербергу лишь пост гендиректора привел к скандалу с Cambridge Analytica, обмену данными с китайской Huawei, распространению сфабрикованных новостей и вмешательству извне в выборы в США 2016 года, считают авторы предложения из числа миноритарных акционеров Facebook.

Напомним, в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в социальной сети будут бережнее обращаться с персональной информацией.

Известный в США независимый журналист и эксперт по информационной безопасности Брайен Кребс заявил, что сотрудники Facebook в течение многих лет хранили пароли сотен миллионов пользователей в незашифрованном виде. По утверждению Кребса, речь идет о паролях от 200 млн до 600 млн пользователей. Доступ к ним, по его словам, могли иметь около 20 тысяч сотрудников соцсети. Представители соцсети позже признали, что пароли пользователей хранились во внутренней базе данных в читаемом формате.