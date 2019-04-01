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Алина Санько стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2019»

Победительницей национального конкурса «Мисс Россия» стала в 2019 году представительница города Азов Алина Санько. Финал конкурса, на котором выступили 50 девушек страны, прошел в субботу в концертном зале Barvikha Luxury Village, передает ТАСС.

Корону победительнице передала «Мисс Россия-2018» Юлия Полячихина.

«Я не думала, что это буду я, я не могла поверить, не ослышалась ли я. Я до сих пор не понимаю, что происходит, я безумно счастлив», - сказала Санько. Она также рассказала, что профессионально занимается рисованием, создает картины в разных техниках.

Как отметила девушка в беседе с корреспондентом ТАСС, она не исключает, что в будущем организует выставку своих работ. «Я думаю, что буду совмещать рисование и модельную карьеру, реализовывать свои идеи, обретать новые навыки, учить языки, путешествовать, помогать людям. Возможно, я бы хотела свою выставку», - сказала она.

Санько стала обладательницей денежного приза (в этом году это банковская карта достоинством 3 млн рублей) и переходящей награды - короны из белого золота стоимостью более $1 млн, украшенной сапфирами, бриллиантами, рубинами и 203 жемчужинами. Также она получила шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Титул первой вице-мисс завоевала Арина Верина из Екатеринбурга, второй вице-мисс стала Ралина Арабова из Татарстана.