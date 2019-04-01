В России и мире

Самый массовый в мире конный поход запланировали провести в Чечне

Самый массовый в мире конный поход планируют провести в Чечне. Об этом 13 апреля сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Рамзан Кадыров,пишет информационное агенство Regnum.

По словам Кадырова, в Чечне уже ведется активная подготовка к конному походу. Тысячи любителей верховой езды уже начали тренировки в горах, на равнине и в степи. Идет определение маршрута похода.

Как сообщил Кадыров, он лично провел верховую ознакомительную поездку по одному из предполагаемых маршрутов. Ранее им были осмотрены и другие.

Кадыров отметил, что об окончательном решении говорить пока рано. Но, в то же время, глава Чечни пояснил, что массовый конный поход сможет сыграть важную роль в популяризации коневодства и в привлечении туристов в регион. Мероприятие задумано как красочное культурное, спортивное и этнографическе зрелище.