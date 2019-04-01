В России и мире

ФСИН показала автозаки для людей с инвалидностью

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) показала автозаки для перевозки женщин с детьми и людей с инвалидностью или маломобильных заключенных, сообщает «Медуза».

Автозаки для женщин с детьми оснащены детскими креслами и люльками, а автомобили для заключенных с инвалидностью оборудованы коляской с автоподъемником и имеют «мягкую подвеску для комфорта», сообщили представители ФСИН. Сколько таких автомобилей используется в настоящий момент, во ФСИН не уточнили.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно признавал условия перевозки заключенных в России бесчеловечными и унижающими достоинства. В начале апреля ЕСПЧ, рассмотрев очередной иск, предписал России в течение 1,5 лет устранить нарушения при перевозке заключенных.