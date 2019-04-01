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Зеленский не приехал на дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в воскресенье не прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, где его около часа ждал президент Украины Петр Порошенко для дебатов, сообщает «Интерфакс».

Обращаясь к украинцам, Порошенко сказал: «Украинский народ не должен выбирать виртуального кандидата. Украинский народ заработал свое право не покупать кота в мешке».

Затем президент вместе с музыкантами спел народную песню «Ти ж мене пiдманула», посвятив ее Зеленскому.

Ранее Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента в течение 45 минут. Этого времени, по его словам, достаточно, чтобы добраться до стадиона из любой точки украинской столицы. После этого президент пообщался с представителями СМИ, отвечая на их вопросы.

Он, в частности, заявил, что рассчитывает встретиться с Зеленским в ближайший понедельник, 15 апреля, на телеканале ICTV.

Он призвал Зеленского не избегать дебатов, а прийти и рассказать гражданам Украины свои планы, свою программу. «Отсидеться, я думаю, не должно получиться», - добавил президент.

Ранее оба кандидата в президенты Украины заявляли о готовности выйти на дебаты перед первым туром выборов, но до сих пор не могут договориться о времени и месте их проведения. Зеленский настаивает, что дебаты должны состояться 19 апреля, а не 14-го.

Напомним, Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. Согласно обнародованным 11 апреля результатам опроса, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61%из тех, кто собирается прийти на выборы, за Порошенко - 24%.