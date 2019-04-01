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ГАИ Киргизии устроила жертвоприношение, «чтобы не было ДТП»

В Иссык-Кульской области Киргизии сотрудники управления по обеспечению безопасности дорожного движения провели ритуал «тулоо» — принесли в жертву животных с пожеланиями добра, пишет Turmush.

Киргизстанские гаишники зарезали несколько овец с пожеланиями, чтобы не было дорожно-транспортных происшествий. Мясо жертвенных животных и другие продукты питания они передали детским домам, а также многодетным и малообеспеченным семьям, сообщает Regnum.

При этом работники УОБДД решили не ограничиваться одним только религиозным обрядом и провели с местными жителями беседы о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, что за годы независимости в Киргизии значительно возрос уровень религиозности граждан.

К примеру, в апреле 2011 года депутаты республиканского Законодательного собрания принесли в жертву семерых ягнят, чтобы «изгнать злых духов из здания парламента».

А в сентябре 2017 года представители молодежи трех южных регионов провели религиозный обряд «для снижения количества ДТП», также заколов жертвенное животное.