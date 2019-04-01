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В России и мире

Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»

14.04.2019 21:55|ПсковКомментариев: 0

Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала «Игра престолов». Об этом говорится в рейтинге, опубликованном на сайте агентства. 

Как сообщает ТАСС, отмечается, что представительнице дома Дейенерис Таргариен принадлежит самый ценный актив - драконы. Эксперты не смогли определить точный денежный эквивалент их стоимости, однако назвали существ «источником почти несравнимой силы». Также, отмечает Bloomberg, к последнему сезону сериала Дейенерис удалось получить контроль над крепостью Кастерли-Рок и бухтой Работорговцев. Как пишет агентство, в ее активы также входит Драконий остров, где можно добывать «потенциально ценное» драконье стекло. 

Семья Ланнистеров заняла второе место рейтинга. Как отмечают эксперты, они контролируют торговые пути. Помимо этого, отмечается, что у Ланнистеров есть доступ к «глобальной финансовой системе», имея ввиду, в частности, возможность брать кредиты у Железного банка Браавоса.

Тройку рейтинга замыкает дом Арренов, которые контролируют долину Аррен. Им принадлежит замок Орлиное Гнездо, который считается неприступным. 

Четвертое место занимает дом Старков. Как пишет Bloomberg, ему принадлежат обширные северные земли, на которых можно добывать большие объемы ценных ресурсов, таких как лесоматериалы, железо и серебро. Однако агентство отмечает, что этот регион сложный для развития, сравнив его с Сибирью.

На пятом месте находится дом Грейджой. В рейтинг также вошли дома Мартелл, Талли, Баратеон и Тайрелл. При составлении списка оценивалось то, как менялось состояние семей на протяжении семи сезонов. 

Сериал «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории телевидения. США. Первая серия последнего сезона выйдет в ночь с 14 на 15 апреля 2019 года.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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