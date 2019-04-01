В России и мире

Россияне стали чаще путешествовать по стране

Число отдыхающих россиян, которые выезжали на отдых за пределы своего региона, увеличилось на 12% в 2018 году (с 26 до 38%). В абсолютном выражении это — 43 млн человек. Количество любителей заграничного отдыха выросло на 7% — до 23 млн человек. К такому выводу пришел аналитический центр НАФИ, опираясь на данные Росстата и проведенный опрос.

Как пишет «Коммерсантъ», выросло число россиян, которые предпочитают отдых на пляже (с 34 до 43%), а также активный отдых — походы, катание на лыжах, сноуборде, рыбалку и охоту (с 23 до 29%). Отдых дома в основном предпочитают жители сел (37%), представители рабочих специальностей (38%) и люди предпенсионного возраста (39%).

Каждый третий россиянин организует отдых самостоятельно (29%), в два раза реже россияне обращаются к турагентам (14%). Чаще других самостоятельно планируют поездки молодые россияне в возрасте от 18 до 34 лет (35-39%).

Отмечается, что 45% опрошенных вообще не совершали туристических поездок за последние три года.