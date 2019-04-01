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Кудрин: план по увеличению инвестиций до 25% ВВП не выполняется

План по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, сказал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает «Коммерсантъ».

Он отметил, что для этого необходимо внедрять новые технологии. Среди причин, которые на это влияют, Кудрин назвал общий инвестиционный климат, санкции, осторожность в проведении некоторых структурных реформ. По его мнению, сказалось и повышение налогов.

«Вы знаете, цели правительства —25% ВВП, который, по плану правительства, должен быть достигнут постепенно к 2024-2025 году. Пока он не выполняется»,— сказал глава Счетной палаты (цитата по «РИА Новости»).— «Уже первый год — прошлый — оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям. Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен».

Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить уголовным делом против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Такие ситуации — они встречаются. И беспокойство возникает до того, как в результате судебных процессов это как-то разрешается. Дело Калви, конечно же, насторожило бизнес иностранный. Мы видим, что в этом году прямые иностранные инвестиции — низкие впервые за многие годы и даже сокращаются. Можно считать, что частично это причина»,— сказал Кудрин. При этом смягчение меры пресечения для Майкла Калви, по мнению главы Счетной палаты, принципиально ситуацию не поменяет.

Напомним, в июле 2018 года правительство одобрило подготовленный Минэкономики проект плана действий для роста инвестиций в основной капитал и повышения их доли до 25% в ВВП к 2024 году. Доля инвестиций в российском ВВП по итогам 2017 года составила 21%.