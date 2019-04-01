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40% россиян не делают сбережений на «черный день»

40% россиян не делают сбережений на «черный день», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС и результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

16% опрошенных считают, что накоплений им хватит менее чем на месяц. 21% респондентов рассчитывают, что смогут продержаться после потери всех источников дохода до двух месяцев. Достаточно сбережений, чтобы просуществовать до полугода, накопили 12 % опрошенных, 6% — до года. Пяти процентам хватит сбережений на срок более года.

При этом 29% опрошенных признались, что не ведут финансовый учет личных доходов и расходов, а 53% ведут примерный учет. Строго следят за финансами 18% респондентов. Каждый пятый (21 %) никак не планирует будущие доходы и расходы, 40 % планируют свои финансы менее чем на полгода вперед, 23% — на полгода-год. Более чем на год вперед заглядывают 16 % опрошенных.